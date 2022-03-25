هيئة فنون الطهي السعودية تطلق "مهرجان الفقع الأول"

أطلقت هيئة فنون الطهي في السعودية، "مهرجان الفقع الأول" في ساحة الكندي بحي السفارات في مدينة الرياض، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك بهدف إحياء القيمة التاريخية لارتباط الفقع بالمطبخ السعودي، وتعزيز التنوع في محصوله السنوي وتحسين جودته.

ويأتي المهرجان، الذي يستمر حتى غدٍ 26 مارس الجاري، حاضناً لبائعي الفقع والطهاة والأسر المنتجة المحلية، بما يعزز هذه الثقافة الاجتماعية والعادة الغذائية والحفاظ على استمراريتها، والإسهام في دعم الباعة المحليين ورفع عائدهم المادي.

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وتبدأ رحلة زوار المهرجان بالتقاط الصور التذكارية في جناح التصوير المقام في أول أركان المهرجان، لينتقلوا بعد ذلك إلى جلسات التذوق لعدد من طبخات الفقع المختلفة في الإعداد والمكونات، والاستمتاع بمذاقها الشهي، ومن ثم يتجهون لحضور الطهي المباشر عبر أركان تتنافس في طرق إعداد وتقديم هذه الوجبة الشعبية، كما يشتمل المهرجان على معرض تعريفي متكامل عن أماكن وجود الفقع وفوائده وطرق استخداماته.

ويتضمن المهرجان ركناً للأطفال يقدم تجربة البحث عن حبة الفقع، لتعريف الأطفال بالطرق الصحيحة لجني حبات الفقع وإرشادهم بطريقة جمعت بين المرح والتعليم، كما خصص المهرجان ركناً للقهوة السعودية؛ لتفعيل برامج مبادرة "عام القهوة السعودية".

وأقيمت ضمن فعاليات "مهرجان الفقع الأول" ورشة تعريفية قدمها الخبير الشعبي يوسف المطلق، الذي أكد ظهور غذاء الفقع منذ عصور ما قبل التاريخ، مشيراً إلى أن أشهر أنواع الفقع الخلاسي والزبيدي.