فيصل بن فرحان يؤكد لمالي أهمية وقف دعم إيران للميليشيات

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، وذلك على هامش منتدى الدوحة العشرين بالعاصمة القطرية.

#الدوحة | صاحب السمو الأمير #فيصل_بن_فرحان وزير الخارجية @FaisalbinFarhan يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، وذلك على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين pic.twitter.com/hxrO0sEtQc — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 26, 2022

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

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وقالت وزارة الخارجية السعودية عبر "تويتر"، إن الجانبين تناولا خلال اللقاء "تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للميليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية السعودي اليوم مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين ناقش أيضاً "أوجه تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم".



الأمير فيصل بن فرحان يشارك في منتدى الدوحة الأمير فيصل بن فرحان يشارك في منتدى الدوحة

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد شارك اليوم في إحدى جلسات منتدى الدوحة، حيث طالب "بالعمل على إنهاء النزاع في أوكرانيا"، قائلاً إن "الحوار أساسي لإنهاء النزاع الحالي في أوكرانيا".

كما حثّ على "الاهتمام بشكل خاص بالمشاكل التي تواجه دول الجنوب النامية". وشدد على أن "العالم يجب أن يعمل معاً لمواجهة التحديات".