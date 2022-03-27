استعداداً لشهر رمضان.. صيانة كسوة الكعبة المشرفة

أنهت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من متابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ بجماله، واستعداداً لشهر رمضان المبارك.

وأكد مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، فهد بن حضيض الجابري، أن عملية صيانة كسوة الكعبة تعد من الأعمال الدورية التي تحرص وحدة العناية بكسوة الكعبة على القيام بها وفق برنامج ثابت، حيث تتم عملية تنظيف شاملة لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.

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خطوات صيانة كسوة الكعبة

وأشار الجابري إلى أن خطة الصيانة تقوم على تفقد الكعبة بشكل يومي وعمل صيانة دورية لها من خلال فريق عمل سعودي متخصص تصل خبرته إلى 26 عاما، حيث يهتم الفريق بتفقد أجزاء الثوب كاملة والحلقات المثبتة له، وتمثلت عملية صيانة كسوة الكعبة في شد الثوب على الحلق والحبل استعداداً لشهر رمضان، وصيانة وتنظيف الثوب، وصيانة إطار الحجر الأسود والركن اليماني، وفق أعلى معايير الدقة والجودة، وباستخدام التقنيات المتطورة.

وأوضح أن "تلك الجهود السابقة جاءت وفقا لما توليه حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من اهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي".