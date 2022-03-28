لإعادة توطينها.. إطلاق 100 غزال بمحمية الملك سلمان الملكية
السعي إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها
أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية 100 من غزلان الريم وعدد من طيور الحبارى، وذلك لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية، وضمن جهود المحمية الاستراتيجية لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، عبدالله العامر، ما تستهدفه رؤية 2030 من مبادرات ترتكز على الاستدامة البيئية، وإنشاء المحميات الملكية، وبما يضمن تنمية الحياة الفطرية والحفظ البيئي وزيادة الرقعة الخضراء فى أراضي المملكة وغيرها العديد التي تعزز أن تكون المملكة من مصاف الدول في الحفظ والاستدامة البيئية.
كما أوضح بأن مبادرات الإطلاق المتعددة في المحمية تأتي ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية التي تهدف إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتياً، والمساهمة في توازن البيئة واستدامتها.
الجدير بالذكر أن مبادرة إطلاق الحيوانات تعد الثالثة من نوعها خلال عامين في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، حيث إنها أطلقت 65 غزالا في الخنفة مطلع هذا العام و100 غزال من غزال الريم في مطلع العام الماضي 2021م
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