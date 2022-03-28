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الرياض وواشنطن تتفقان على تعزيز الأمن في الشرق الأوسط

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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

الرياض وواشنطن تتفقان على تعزيز الأمن في الشرق الأوسط

دبي - العربية.نت

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أكد وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأميركي أنتوني بلينكن، تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.

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وبحث الجانبان في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

كذلك، تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

يذكر أن بلينكن بدأ يوم السبت رحلة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستمر أياماً عدة، وتشمل إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية قبل أن ينتقل إلى المغرب والجزائر.

وتركز الرحلة بشكل أساسي على إجراء مشاورات في شأن تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، وعواقب التوصل إلى تفاهمات محتملة مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام للسلام.

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