السعودية: عودة "موسم جدة 2022" بهوية جديدة

يواصل المركز الوطني للفعاليات استعداداته لموسم جدة 2022 في نسخته الثانية، من خلال تقديم عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تعكس مكانة جدة التاريخية والثقافية والسياحية، وتعزيز دورها التنموي في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويعود الموسم الحالي إلى الواجهة بعد الإعلان عن هويته في الأماكن العامة والميادين والطرق الرئيسة، وسط ترقب من أهالي جدة وزوارها لتفاصيل الإعلان عن الموسم خلال شهر رمضان المبارك في مؤتمر صحافي يقام بهذه المناسبة.
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يشار إلى أن هوية موسم جدة 2022 تعبّر عن التنوع الثقافي، والانفتاح العالمي، والمزج بين المتعة والمرح والترفيه وبين الأصالة والتراث والفنون، والهوية البحرية التي تتميّز بها عروس البحر الأحمر.
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