في 90 يوماً.. أكثر من 10 آلاف إعلان عقاري بالسعودية

كشفت الهيئة العامة للعقار في السعودية عن إنجازات الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري، في ارقام تم طرحها اليوم على طاولة اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل، وكانت في مقدمتها ضوابط الإعلانات العقارية، حيث بلغ عدد المعلنين العقاريين 10,203معلناً عقارياً، منهم 1047 للمنشآت وكان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 9156.

في حين بلغ عدد التفاويض 5780 تفويضًا عقارياً، وبلغ إجمالي عدد المنشآت العقارية المصنفة 220 منشأة عقارية، وعدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 15 منصة، في حين وصل عدد الاستفسارات إلى مركز خدمة الشـركاء بالهيئة 1672 استفسارًا عقارياً ، كما استقبِل المركز 147 بلاغاَ عقارياً، وبلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة بالمركز السعودي للتحكيم العقاري 183 نزاعاً عقارياً.