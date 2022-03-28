سفارة السعودية: المواطن الموقوف بأوكرانيا مطلوب من الإنتربول
أصدرت السفارة السعودية في أوكرانيا الاثنين بياناً حول ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن مواطن سعودي موقوف لدى السلطات الأوكرانية.
وأوضحت السفارة في بيان على حسابها في تويتر أنها تتابع عن كثب قضية المواطن منذ تاريخ القبض عليه من قبل الشرطة الأوكرانية يوم 11/8/2021، وقامت بتوكيل محامٍ للدفاع عنه وتأمين كافة احتياجاته داخل السجن والتواصل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية لضمان سلامته، وذلك على الرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد.
بيان صادر من السفارة بخصوص المواطن المحتجز في اوكرانيا pic.twitter.com/5y8z6rBh58— KSA Embassy Ukraine (@ksaembassyua) March 28, 2022
كما أشارت إلى أن قضية المواطن شديدة التعقيد ولها أبعاد أمنية، لافتة إلى أنه سبق أن صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل الإنتربول، كونه مطلوبا لإحدى الدول، مؤكدة أن موضوعه ما زال لدى الجهات القضائية في أوكرانيا.
كذلك أوضحت أنها تقدمت عن طريق وزارة الخارجية الأوكرانية بطلب رسمي لوزارة العدل الأوكرانية من أجل إطلاق سراحه، مؤكدة أنها لا تزال تواصل جهودها بهذا الصدد لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.
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