خلال رمضان.. تجهيز 10 مستشفيات و82 مركزا صحيا في مكة

كشف تجمع مكة المكرمة الصحي، عن اكتمال جاهزيته لموسم رمضان المبارك، والانتهاء من تجهيز 10 مستشفيات، و82 مركزاً صحياً يقدم الرعاية الصحية، في حين يعمل مدار 24 ساعة مستشفى ومراكز طوارئ الحرم في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، والواقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبد الله كما تتوزع مراكز الطوارئ الثلاثة في أروقة الحرم، وجميعها مجهزة بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما تم توفير 5 عيادات متنقلة بفرق طبية متكاملة ومجهزة بكامل التجهيزات لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، موزعة على عدد من المواقع في المنطقة المركزية ومدخل مكة المكرمة، وذلك لتوفير الخدمات الصحية لضيوف وزوار بيت الله الحرام.

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سير ساعات العمل

وفي ذات السياق، تعمل جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية، وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل، وبما لايؤثر على جودة العمل، حيث تعمل كل وردية 6 ساعات بواقع 4 ورديات خلال 24 ساعة لتقديم الخدمات على مدار الساعة، كما تم رفع التجمع الصحي بمكة الكرمة من أسرة وجاهزية غرف العنايات الحرجة لمواكبة أي طارئ لاسمح الله، بالإضافة إلى تجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ مجهزة وفقاً لمعايير وزارة الصحة.

حالات الطوارئ

كما تم تجهيز عدد من المستشفيات في مكة المكرمة لحالات الطوارئ، حيث تُعد مدينة الملك عبدالله الطبية المستشفى المتخصص في التعامل مع حالات الجلطات القلبية والدماغية حيث يتم نقل الحالات لها وفق الوقت المحدد عالمياً للتعامل مع الجلطات وبأسرع الطرق من خلال إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، كما يقوم مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك فيصل و مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام ومستشفى ابن سينا ومستشفى أجياد ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفيات قطاع شمال مكة المكرمة (خليص - الكامل) بالتعامل مع جميع الحالات من خلال أقسام الطوارئ المجهزة بكامل التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة