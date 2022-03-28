فيديو قاس.. مطالبات بمحاسبة معذب الكلب في حي لبن بالرياض

بعد تداول مقطع تعذيب كلب في العاصمة السعودية، طالبت جمعية رحمة للرفق بالحيوان، ومغردون آخرون، بالقبض على أحد الأشخاص قام بضرب الحيوان بشكل قاس، في حي لبن في الرياض، مطالبين بتوقيع العقوبات بحقه.

وشاركت جمعية رحمة للرفق بالحيوان، مقطع فيديو لأحد الأشخاص وهو يعذب كلبًا بالضرب وعلقت: "إن ازدياد حالات الإساءة للحيوان في السعودية يتعارض مع الجهود المبذولة لحماية الحيوان، وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطالب جمعية رحمة للرفق بالحيوان بالقبض وإنفاذ النظام وإيقاع العقوبة على المسيء عاجلًا".

إن ازدياد حالات الإساءة للحيوان في المملكة العربية السعودية يتعارض مع الجهود المبذولة لحماية الحيوان وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



تطالب جمعية رحمة للرفق بالحيوان بالقبض وإنفاذ النظام وإيقاع العقوبة على المسيء عاجلاً.#معذب_الكلب_حي_لبن https://t.co/wYKKZymiUR pic.twitter.com/gNgJiW9J2X — جمعية رحمة للرفق بالحيوان (@Rahmah_ksa) March 27, 2022

مادة اعلانية

كما شارك المشرف العام لجمعية رحمة للرفق بالحيوان، بندر عطيف، مقطع الفيديو على صفحته وكتب: "جمعية رحمة للرفق بالحيوان ومغردون يطالبون بالقبض على معنف (الحيوان) وإيقاع العقوبات بحقه، بعد تداول مقطع يظهر فيه شخص يضرب كلبًا بحذائه عدة مرات!!

بدورهم، تفاعل المغردون مع مقطع الفيديو، مدشنين هاشتاقا بعنوان #معذب_الكلب_بحي_لبن، مطالبين بالقبض عليه وتطبيق العقوبات بحقه، وشارك أحد المغردين لقطات لتعذيب الكلب وكتب: ‏‎سبحان الله عندما تنتزع الرحمة من القلوب، تشاهد مثل هذه المشاهد المحزنة والمؤسفة اللهم أجعلنا من الرحماء الذين يرحمون من في الأرض ، فترحمهم.