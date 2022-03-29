الأمن العام: توجيه الصدقات عبر الوسائل النظامية يضمن وصولها للمحتاجين
نظام مكافحة التسول يحذر منه بكافة أشكاله، والعقوبة السجن أو الغرامة والإبعاد للأجنبي
أكد المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، أنه إشارة إلى نظام مكافحة التسول القاضي بحظر التسول بصوره وأشكاله كافة مهما كانت مسوغاته، فإن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها بالقبض على كل من يمارس التسول، وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.
وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين بتوجيه صدقاتهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين، وعدم التشجيع على امتهان التسول.
وأكد العميد سامي الشويرخ أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على من يقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرض عليه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت، وهي السجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً، إضافة إلى إبعاد كل من عوقب، بموجب نظام مكافحة التسول من غير السعوديين عن المملكة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة.
ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
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