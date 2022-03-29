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انطلاق مهرجان الورد الطائفي والبن والعسل في الرياض

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الفضلي خلال الافتتاح
الوزير الفضلي يتفقد المهرجان

انطلاق مهرجان الورد الطائفي والبن والعسل في الرياض

شهد اليوم الأول من المهرجان، الذي يقام في مقر وزارة البيئة، مشاركة واسعة من قِبل المزارعين والمنتجين

العربية.نت - نادية الفواز

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افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بالرياض، مهرجان "الورد الطائفي والبن والعسل"، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام وسط مشاركة واسعة من المزارعين والمنتجين من مناطق السعودية كافة.

وقام الوزير الفضلي، يرافقه نائبه المهندس منصور بن هلال المشيطي وعدد من مسؤولي الوزارة، بجولة شاملة على معرض المنتجات بالمهرجان، حيث وقف على المنتجات المتنوعة من الورد الطائفي والبن والعسل، التي تنافس المشاركون على عرضها، مُبدياً سعادته بما شاهده. كما استمع إلى بعض المعوقات التي تواجه المشاركين، خاصة فيما يتعلق بالتسويق، ووعد بالتوجيه بمعالجتها.

الوزير الفضلي خلال افتتاح المهرجان
الوزير الفضلي خلال افتتاح المهرجان
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وشهد المهرجان في يومه الأول مشاركة واسعة من قِبل مزارعي ومنتجي الورد والبن والعسل، وأبدى عدد منهم سعادتهم بالمشاركة في المهرجان، مؤكدين أن مشاركتهم بالفعالية تهدف إلى التعريف بمنتجاتهم والعمل على تسويقها بالشكل الأمثل، لافتين في الوقت ذاته إلى أن دخول المتاجر الإلكترونية ساهم في زيادة الطلب على منتجاتهم.

بدورها، وجهت الوزارة الدعوة للجميع لزيارة المهرجان اعتباراً من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

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