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السعودية تدعو رعاياها بالفلبين للحذر إثر ثوران بركان "تال"

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A phreatomagmatic eruption plume billows from Taal volcano, Batangas province, Philippines July 1, 2021. in this screen grab obtained from a social media video. Video recorded July 1, 2021. PHIVOLCS-DOST via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.
ثوران البركان تال

السعودية تدعو رعاياها بالفلبين للحذر إثر ثوران بركان "تال"

سفارة السعودية في مانيلا دعت السعوديين إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية الخاصة بالأمن والسلامة

العربية.نت - نادية الفواز

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دعت سفارة السعودية في الفلبين رعاياها إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الخاصة بالأمن والسلامة التي تصدرها السلطات المحلية، نظراً لثوران البركان "تال".

وشددت السفارة في بيانها الموجّه للرعايا السعوديين المتواجدين في الفلبين على ضرورة أن يتقيد الجميع باتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات الفلبينية المختصة. كما نشرت السفارة رقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني للتواصل معها بهذا الخصوص، وهما 0063288564444 و PHEMB@MOFA.GOV.SA

ثوران البركان تال
ثوران البركان تال
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وكانت السلطات الفلبينية قد أصدرت تحذيرات للبقاء في حالة تأهب، بعد أن أطلق بركان تال القريب من العاصمة الفلبينية مانيلا عمودين من الدخان في إشارة إلى استمرار ثورانه ما دفع السلطات إلى حث السكان في جنوب البلاد على مغادرة منازلهم.

من جهته، أعلن مكتب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أنه يراقب الوضع عن كثب، وأنه حتى الآن جرى إجلاء ما يقرب من3000 شخص إلى ملاجئ مؤقتة.

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