عازفون يتنافسون على لقب "ملك العود" في موسم الرياض

على وتر العود اجتمعت المعزوفات ضمن افتتاح مسابقة ملك العود بحضور أشهر أساتذة العزف على آلة العود، ليلة أمس الاثنين أولى فعاليات مسابقة ملك العود المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك تقديم وصلات عزف موسيقية وسط حشد من محبي الفنون في منطقة الموسيقى في بوليفارد رياض سيتي، حيث سادت لحظات موسيقية رنانة اختلف تناسقها باختلاف ضاغطي الوتر ومهاراتهم المتنوعة وخبراتهم في العزف على العود.

ويشارك في هذه المسابقة أمهر وأميز عازفي العود الذين تربطهم مع هذه الآلة الموسيقية علاقة متينة، كما أن لبعضهم مشاركات في عديد من المسارح العربية والأجنبية، وهم: حسين سبسبي، وإسلام القصبجي، ومحمد سبسبي، وكيرياكوس، إضافةً إلى مصطفى زاير، ويوسف عباس، ومدثر أبو الوفا، وعارف جمن، وندى محمود، ومحمد بتماز، ليقدم كل منهم عزفاً مُنفرداً بعوده.

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ويتميز عازفو العود المتنافسون بمؤلفاتهم الموسيقيةً الفريدة المتنوعة في النغمات والوتر، والتي سطت على مسامع الحضور ونقلتهم بين عدة مقامات موسيقية وطربية، حيث أشعلت معزوفاتهم الآتية من عُمق تجربتهم في عزف العود منطقة الموسيقى ومنحتها أجواء رنانة وحية، متطلعين إلى نيل لقب ملك العود.

كما يُعرف العازفون المشاركون في المسابقة بوصولهم إلى مستويات متقدمة في عزف العود خلال مسيرتهم في المجال الفني، ويعود ذلك إلى سنوات الخبرة التي قضوها في تعلم العزف وتعليمه لمُحبيه والشغوفين به، وإخراج أنغام جديدة بهذه الآلة الموسيقية صاحبة التراث الموسيقي والفن العريق المتجدد والمتنوع.

ويسعى موسم الرياض إلى استقطاب أفضل المواهب وإبرازها، لتأتي هذه المرة من نصيب مُحبي عزف العود الذين يتوقون لسماع المعزوفات الحية من الموسيقيين الأكثر شُهرةً وفنّاً في تاريخ العود، كما عزف بعضهم لأغاني الفنانين العرب.