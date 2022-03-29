بعد مطالبات بمحاسبته.. معذب الكلب في قبضة شرطة الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول مؤلم يقوم بالاعتداء على "كلب" بالضرب، مما أثار غضباً لدى نشطاء مواقع التواصل ومهتمين ومختصين في الرفق بالحيوان.

وفي التفاصيل، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي على حيوان بالضرب في أحد الشوارع العامة بمدينة الرياض، ولفت إلى أنه جرى إيقاف المواطن، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.



يذكر أن بعد تداول مقطع تعذيب كلب في العاصمة السعودية، طالبت جمعية رحمة للرفق بالحيوان، ومغردون آخرون، بالقبض على أحد الأشخاص قام بضرب الحيوان بشكل قاسٍ، في حي لبن في الرياض، مطالبين بتوقيع العقوبات بحقه.

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كما شاركت جمعية رحمة للرفق بالحيوان، مقطع فيديو لأحد الأشخاص وهو يعذب كلبًا بالضرب وعلقت: "إن ازدياد حالات الإساءة للحيوان في السعودية يتعارض مع الجهود المبذولة لحماية الحيوان، وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطالب جمعية رحمة للرفق بالحيوان بالقبض وإنفاذ النظام وإيقاع العقوبة على المسيء عاجلًا".