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برعاية خليجية.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اليوم في الرياض

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Men are silhouetted against a large representation of the Yemeni flag as they attend a ceremony to mark the anniversary of North Yemen's Sept. 26, 1962 revolution. (AP_
أرشيفية
اليمن والحوثي

برعاية خليجية.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اليوم في الرياض

التحالف يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية - اليمنية

دبي - قناة العربية

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تنطلق المشاورات اليمنية – اليمنية، اليوم الأربعاء، برعاية مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة بالرياض، على أن تستمر حتى السابع من أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تناقش المشاورات 6 محاور، من بينها العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي.

كما تهدف المشاورات اليمنية - اليمنية إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار.

تعبيرية
تعبيرية

وكان الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، أكد أن دعوة المجلس لعقد المشاورات ليست مبادرة جديدة، وإنما تأكيدٌ على أن الحل بأيدي اليمنيين، داعيا جميع أطراف الصراع اليمني للمشاركة في هذه المفاوضات، والدخول في مفاوضات سلام بمشاركة الأمم المتحدة وبدعم خليجي.

أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف
أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف

واستجابةً للدعوة المقدمة من أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج، أعلن التحالف وقف العمليات العسكرية في اليمن اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية - اليمنية.

المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي
المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي

وأضاف التحالف أن وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني يأتي لإنجاح المشاورات اليمنية، وبما يخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان.

تحالف دعم الشرعية في اليمن، أشار أيضا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات لخلق بيئة إيجابية لصنع السلام وإنهاء الأزمة، مؤكدا الالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن واتخاذِ الخطوات والإجراءات لإنجاح ذلك.

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التحالف أكد ثبات الموقف الداعم للحكومة اليمنية بموقفها السياسي وإجراءاتها العسكرية،
والوقوف مع الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته وبناء دولته.

وفي نفس السياق، رحب السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم برعاية مجلس التعاون الخليجي للمشاورات اليمنية بالرياض.

ودعا أوبنهايم، في تصريحات صحافية، جميع الأطراف اليمنية للمشاركة بحسن نية في مشاورات الرياض.

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