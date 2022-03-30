السعودية.. جزر الفلل العائمة تجربة نحو رفاهية المستقبل

تعتبر جزيرتي "أمهات" جزءاً جوهرياً من وجهة البحر الأحمر السياحية المتجددة في السعودية، والواقعة شمال ساحل البحر الأحمر، والتي ستحتضن منتجعين على جزيرتين بكر ذات طبيعة خلابة، وحتى اليوم تم الانتهاء بالفعل من تصنيع أكثر من 85 فيلا شاطئية وفلل آخرى عائمة وتجري أعمال التركيب على قدم وساق.

وقامت شركة البحر الأحمر للتطوير -المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودية- بتعيين شركة الهندسة المعمارية اليابانية الشهيرة كنغو كوما وشركاه لتصميم 90 فيلا عائمة فوق الماء وعلى اليابسة في إحدى جزيرتي أمهات، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بتصميم مطعمين متخصصين، أحدهما على اليابسة والآخر فوق الماء، بالإضافة إلى مبنى خدمات، ومنتجع صحي، وجناح استقبال، وفلل ضيافة، ومرفأ للزوار.

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احتضان البيئة الطبيعية

ويصف كنغو كوما، مؤسس الشركة والأستاذ في قسم الهندسة المعمارية في جامعة طوكيو، مصدر الإلهام وراء تصاميم أمهات: "إنه منتجع يسعى إلى احتضان البيئة الطبيعية والتاريخ الثقافي الثري للمنطقة، لذا فإن تصاميمنا مستوحاة من العناصر الطبيعية الجميلة في الجزيرة".

تم تصميم الفلل التي يجري بناؤها على الجزر بطريقة تُحاكي الكثبان الرملية، في حين أن "الفلل المرجانية" العائمة فوق الماء تتميز بشكل حلزوني يوفر إطلالات ذات 360 درجة على البحر المحيط بها. وتساهم المناظر الطبيعية التي تحيط بفلل الكثبان الرملية في تشكيل هذه اللوحة المعمارية وتصميم المباني المحاطة بالكثبان الرملية الاصطناعية والنباتات المحلية. كما ستستخدم شركة كنغو كوما وشركاه أخشاب أكويا المقاومة للرطوبة، والمناسبة للبيئة عالية الملوحة، والجص الطيني في تصاميمها. وستقوم فنادق ومنتجعات سانت ريجيس بتشغيل هذا المنتجع.

توريد المواد الخشبية

واختارت شركة البحر الأحمر للتطوير أيضاً شركة بلومر-ليمان السويسرية المتخصصة بالخشب لتصميم وتصنيع الهياكل الخشبية وأعمال التوريد للمنتجع الفاخر الذي صممه المهندس المعماري الياباني كينجو كوما، وشمُل العقد تصميم وتصنيع الهياكل الخشبية في سويسرا مع توريد المواد الخشبية الهندسية لجميع مرافق الفندق بما في ذلك الفلل العائمة والفلل الواقعة على الشاطئ، بالإضافة إلى مبنى السبا واللياقة البدنية، والمطاعم، ومبنى الاستقبال. هذا وستوفر بلومر-ليمان خلال هذه المرحلة خدمات الدعم والإشراف الفني لتركيب هياكل المشروع بطريقة سلسة.

ويأتي المنتجع الثاني في أمهات على الجزيرة الأخرى والذي سيوفر 82 وحدة فندقية، موقعة بتصاميم شركة التصميم البريطانية فوستر وشركاه الحائزة على عدة جوائز في أرخبيل وجهة البحر الأحمر بنهج جديد وبسيط والصديق للبيئة. ويوضح جيرارد إيفيندن رئيس الاستوديو في شركة فوستر وشركاه مصدر الإلهام وراء تصاميمهم: "هناك أمران مهمان جداً ينبغي مراعاتهما في الاستدامة: الأول هو إعطاء الناس خيارات متعددة، والثاني هو النظر إلى رد الفعل الناتج عما تفعله، لذا وبعد معاينة الجزر قُمنا باتباع نهج خفيف غير مؤثر على البيئة قدر الإمكان.

هذا وتعمل شركة بلومر-ليمان السويسرية المتخصصة بالخشب على تصميم وتصنيع الهياكل الخشبية وأعمال التوريد لهذا المنتجع كذلك، في حين تزود شركة الكفاح للمقاولات المشروع بالألواح الخرسانية مسبقة الصنع، من خلال المصنع المخصص في منطقة المشروع ليساعد بدوره في تقليل البصمة الكربونية بالموقع بشكل كبير من خلال تخفيف وسائل النقل وتسريع عملية البناء والتنفيذ. كما سيتم الإعلان عن مشغل هذا المنتجع على هذه الجزيرة في القريب العاجل.