بعروض استثنائية.. روائع "برودواي" في واجهة الرياض

نظمت وزارة الثقافة السعودية، العرض الموسيقي الشهير "برودواي"، ضمن برامج وفعاليات "ميدان الثقافة" التي تستمر حتى 31 مارس الجاري بواجهة الرياض.

وقدمت خلاله أفضل العروض الموسيقية المعاصرة في مسارح الـ"برودواي" العالمية مثل "شبح الأوبرا"، و"القطط"، و"البؤساء"، إضافةً لبعض الأعمال التلفزيونية الموسيقية.

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كذلك، جمع العرض أربعة من أفضل فناني الأداء في برودواي وهم تيم هوار، ومادالينا ألبرتو، وجون أديسون، ولورا تيبوت، بقيادة الفنان جون رينجر.

وأخذ الفنانون بأدائهم الجمهور في رحلة مثيرة عبر روائع عروض برودواي، إلى بعض الروايات الخالدة المجسدة في الكثير من الأعمال المسرحية والسينمائية، لكتابها مثل فيكتور هيغو، وجاستون ليرو، وويني هولزمان.

كما، تفاعل الجمهور مع أغاني مسرحية "شبح الأوبرا" التي انطلقت عروضها منذ العام 1988، لقوة قصتها وإبداعها الموسيقي.

فيما قدمت أروع المقطوعات الغنائية لمسرحية "قصة الحي الغربي" التي ظهرت عام 1957، وتميزت بعروضها الغنائية للموسيقار الأميركي الشهير ليونارد بيرنشتاين.

يذكر أن "ميدان الثقافة" يضم العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والموسيقية خلال الفترة من 20 - 31 مارس الجاري، ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، لإثراء المشهد المحلي بمحتوى إبداعي يتيح التبادل الثقافي بين الجمهور السعودي والمنجزات الفنية العالمية.