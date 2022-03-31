السعودية.. توطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الخميس، قراراً بتوطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي بنسبة 70%، وتوطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100% وذلك ابتداء من 27 / 02 / 1444 هـ الموافق 23 / 09 / 2022م.

يأتي هذا القرار حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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يذكر أن أبرز المهن المستهدفة في القرار هي: مدير فرع، ومدير قسم، ومشرف قسم، ومساعد مدير فرع، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء، وأخصائي مبيعات، وأخصائي تسويق.

وقد استثنى القرار عدداً من المهن من أبرزها: عامل نظافة، وعامل الشحن والتفريغ، ومشغلو الألعاب النوعية التي تتطلب مشغلين بكفاءات وشهادات تخصصية.

كما أصدرت الوزارة مع القرار دليلاً إجرائياً ليطلع أصحاب العمل والمنشآت ومعرفة آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.