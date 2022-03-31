الملك سلمان: "أم القرى" عاصرت تأسيس السعودية ونهضت مع نهضتها

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، على ما منّ الله به على السعودية، بشرف احتضان الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن، وهو نهج هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة مرور 100 عام هجري على صدور جريدة "أم القرى"، قال فيها إن تأسيس الملك عبد العزيز بمكة المكرمة أول جريدة في السعودية، التي أسماها "أم القرى"، وهو أحد أسماء مكة المكرمة، قبلة المسلمين، يؤكد على نهج هذه البلاد، بالاهتمام بالحرمين الشريفين من جهة، واهتمامها بالإعلام والثقافة من جهة أخرى.

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وأضاف الملك سلمان: "لقد بلغ عمر (أم القرى) قرناً من الزمان، وهي متميزة عن غيرها من الصحف، بأنها لم تتوقف عن الصدور خلال سنوات عمرها، فقد واجهت معظم الصحف أزمة توفر الورق خلال الحرب العالمية الثانية، فاحتجبت عن الصدور لأعوام، وواجهت (أم القرى) الأزمة ذاتها، في العام 1360هـ (1941م) إلا أن الملك عبد العزيز أمر بمعالجة الموضوع على الفور، وتم توفير ورق بعد جهدٍ من البحث، ولم تتوقف الجريدة عن الصدور، لتكون صوت البلاد في خدمة الإسلام، خاصة في مراحل صدورها الأولى".

وأوضح أن "(أم القرى) عاصرت تأسيس المملكة العربية السعودية، ونهضت مع نهضتها الكبيرة التي شملت قطاعات الدولة ومناطقها كافة، وحفظت في ذاكرتها اللبنات الأولى في سن الأنظمة والقوانين التي أقرتها الدولة، بما نشرته من قرارات وأنظمة شكلت البنية التشريعية والتنموية والاقتصادية المتينة، وبقيت هذه الجريدة إلى وقتنا الحاضر الجريدة الرسمية للدولة".

وأشار خادم الحرمين إلى أن "(أم القرى) نقلت القرارات والأنظمة التشريعية للبلاد، منذ تأسست قبل نحو 100 عام، تنقل ما عملت وتعمل عليه الحكومة السعودية من قرارات وتشريعات وإصلاحات وتطويرات لأجهزة الدولة وأنظمتها وقوانينها ومعايير تقويمها، منذ باركنا انطلاق (رؤية المملكة 2030) الطموحة، قبل 5 أعوام، بإشراف مباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من أجل وطنٍ مزدهر، يضمن مستقبل أبنائنا وبناتنا، بتسخير منظومة متكاملة من البرامج ترتقي بمستوى الخدمات المختلفة، ما يعزز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، ويحسن جودة الخدمات ويرفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء وخدمة الإنسان، أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في البلاد".

وهنّأ الملك سلمان المواطنين بقرنٍ من الزمان، هو عمر "أم القرى"، مقدماً شكره لكل من أسهم بجهدٍ في هذه الصحيفة العريقة، طوال 100 عام من عمرها المديد، سائلاً الله أن يرحم المتوفين منهم، وأن يحفظ الأحياء، وداعياً بالتوفيق للعاملين فيها وفي المجال الإعلامي بمختلف أشكاله، للعمل لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يحفظ الله البلاد، ويديم عليها نعمه.