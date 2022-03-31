فيصل العيسى: "شباب البومب "10 استثنائي وهذه أبرز حلقاته

أكد الفنان فيصل العيسى بطل ومنتج مسلسل "شباب البومب 10" بأن هذا الجزء سيكون استثنائياً، وفقاً للإمكانيات الفنية والإنتاجية التي تم تسخيرها لتنفيذ العمل، وسيحقق المسلسل نجاحاً كبيراً يتواكب مع تطلعات القائمين على المسلسل والجمهور ليواصل تصدر قائمة المشاهدات والبحث للبرامج الكوميدية سعودياً وخليجياً وعربياً‎ خلال مواسمه السابقة.

وأضاف: "العمل على الموسم العاشر استغرق عدة أشهر في التحضيرات وكتابة النص من خلال ورشة عمل مطولة، وتصوير العمل تم في عدد كبير جداً من المواقع في الرياض، المسلسل يتضمن هذا العام عرض مجموعة متنوعة من الموضوعات خلال الحلقات مثل؛ التك توك، وانقطاع الإنترنت، والسناب شات، والعديد من الموضوعات والقضايا الاجتماعية في قالب من الكوميديا.

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النبض الشبابي للمجتمع السعودي

واستطرد العيسى :" المسلسل ينقل النبض الشبابي للمجتمع السعودي ‏بشكل خاص والخليجي والعربي بشكل عام، وأن هذا الموسم يحمل تنوع وتجديد في أفكار الحلقات والموضوعات المطروحة التي تتفاعل وتعكس الواقع الفعلي للقضايا الاجتماعية اليومية التي يمر بها الجمهور". وأكد أن هناك تغييرات في الموسم العاشر أنه بمثابة احتفالية لكل صناع العمل وجمهوره، وأن هناك تغيير في الجلد لتقديم عمل مميز.

يذكر أن شباب البومب 10 من إخراج سمير عارف، وتأليف ورشة لكتابة النص تضم كل من؛ محمد الفهادي وعبدالله الوليدي وأحمد الزهراني، ويشارك في بطولته الفنانين؛ محمد الدوسري ومهند الجميلي وسلمان المقيطيب وفيصل المسيعيد وعبدالعزيز برناوي، والفنان القدير علي المدفع، والفنانة القديرة شفيقة يوسف، إضافة إلى مشاركة عدد من نجوم الدراما ‏السعودية والعربية ومنهم؛ بيومي فؤاد وخالد العجيرب وريماس منصور وماجد مطرب فواز وزارا البلوشي.