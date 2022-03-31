بهذه الطريقة رصد سعودي جماليات الطبيعة في محافظة طريب

ظهرت مسيرة لمجموعة للجمال وسط موقع الغضاة، وهي إحدى مراكز محافظة طريب، الواقعة شمال المحافظة على مسافة 15 كم بالسهول الشرقية لمنطقة عسير، حيث استطاع المصور الضوئي أحمد مالح أن يُظهر جماليات هذه المسيرة للجمال وسط الأمطار، بين أجواء منطقة عسير الساحرة.

وتميزت محافظة طريب بوجود العديد من المعالم السياحية الطبيعية، والمتمثلة في الجبال والأودية ومن أهمها: وادي الحية، ويشتهر بوجود عدد من أشجار السدر المعمرة، وكذلك وادي السريحة الواقع في الشمال الغربي من بلدة طريب، وتكثر فيه كذلك أشجار السدر، ووادي كرويل، وتكثر فيه أشجار الطلح.

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كما يجري وادي طريب الذي يبدأ من سراة عبيدة قحطان في موضع إلى الغرب من وادي العرين، ويخترق منطقة الجوف التابعة لسراة عبيده، ثم يتجه في منطقة طريب نحو الشمال مروراً بالغضاة ثم بالمضه ثم الصبيخه ثم كتنة آل مهدي وجاش، حتى يلتحم بوادي تثليث والذي ينتهي إلى وادي الدواسر.







من جماليات الوادي محمية عروق بني معارض تصوير أحمد مالح 1

وقال المصور أحمد في حديثه إلى "العربية.نت": اجتهدت بتصوير الجِمال وقت هطول الأمطار، وعمدت على نشرها في وسائل التواصل الاجتماعية، والتي لاقت رواج وإعجاب الكثير.

وأضاف: "أنا شغوف باللقطات التي تحكي عن جماليات تضاريس السعودية، العشق كبر معي منذ الطفولة، وخاصة رصدي المذيلات الحجرية بمنطقة عسير، والمجرات أو ما يسمى بدرب التبانة والتكوينات الجبلية بمختلف المناطق، إضافة إلى توثيق التراث العمراني بالمنطقة الجنوبية.

وواصل حديثه: أخذت الإذن من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وتمكنت من خطف صور لغزلان المها، في محمية عروق بني معارض، والتي تعتبر من أجمل المواقع البيئية بالمملكة، حينها تيقنتُ أن الشغف وحب التصوير هي من أهم أساسيات نجاح.