السعودية.. اعتماد محطات لتوزيع المعتمرين تفاديا للزحام

أكد قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي، اليوم الجمعة، أنه جرى اعتماد محطات لتوزيع المعتمرين تفادياً للازدحام، مشيرا إلى إعادة تنظيم مسارات الدخول والخروج للمسجد الحرام.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي ضمن الاستعدادات لشهر رمضان أنه سيتم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين بالتنسيق مع رئاسة الحرمين الشريفين، محذراً من الممارسات الخاطئة في الحرم وعلى رأسها التسول.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت يوم الأربعاء، السماح لحاملي جميع أنواع تأشيرات الدخول إلى المملكة، بأداء مناسك العمرة.
كما كشفت " خطوات حجز مواعيد أداء العمرة للقادمين من خارج المملكة، وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا".
إلى ذلك، حددت الوزارة ثلاثة ضوابط لحجز موعد عمرة، وهي "إصدار تأشيرة الدخول إلى المملكة، والتأكد من فترة صلاحيتها عند التسجيل والحجز في التطبيق.
وأشارت إلى أنه في حال لم يتم الدخول للمملكة قبل ست ساعات بحد أقصى من موعد حجز العمرة، يتم إلغاء التصريح تلقائيا، لافتة إلى أنه إذا ثبتت إصابة الشخص بفيروس كورونا أو مخالطته لمصاب يتم تلقائيًّا إلغاء التصريح كذلك.
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