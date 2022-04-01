السعودية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان

أعلن الديوان الملكي السعودي أن غداً السبت أول أيام الشهر الكريم في المملكة، بعد تأكيد المحكمة العليا في السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.
مراسل العربية: أنباء عن رؤية هلال رمضان في مرصد تمير بمنطقة الرياض— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 1, 2022
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أتى الإعلان بعدما عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء اليوم الجمعة 29 من شهر شعبان للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام.
وأضافت أنه وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، وبعدما شهد عدد من الشهود برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، قررت الدائرة أن يوم غد السبت 1 / 9 / 1443هــ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 2 أبريل 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ.
بدورها، هنأت المحكمة العليا خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد وجميع المواطنين والمقيمين، والمسلمين جميعاً بالشهر الكريم.
كما أعلنت دولة الإمارات العربية أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.
يذكر أن المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان 1443 مساء اليوم الجمعة.
كما دعت المحكمة العليا من يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
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