السعودية.. مؤتمر التميز التشغيلي يستهدف محورين

اعتبرت مديرة الشبكات في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالسعودية منال الماضي لـ"العربية.نت" أن الابتكار يعد عنصرا أساسيا في التميز التشغيلي، ولغة الابتكار تعين على الاستفادة من الشراكات، والبحث عن التطوير والخدمات.

وقالت إن الابتكار دخل في جميع المجالات، وهو أحد أهم المنهجيات التي قد تعمل انعكاسا وأثرا بالغا في التميز التشغيلي.

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وأضافت أن مؤتمر التميز التشغيلي استهدف محورين في تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وهم: دور الذكاء الاصطناعي في التميز التشغيلي، ودور التحول الرقمي والابتكارات في التميز التشغيلي للمنشآت.

كما أضافت أن الأهداف التي طرحت تدور حول توظيف الذكاء الاصطناعي في المنشآت من أجل تحسين كفاءة العمليات وخفض التكلفة.

وتابعت "أن البيانات هي الأساس لتمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأن من أفضل الممارسات هو التمكين الرقمي للكفاءات بالمنظومة".



فيما أكد وزير البيئة عبدالرحمن الفضلي أن التميز التشغيلي هو الأساس لتحقيق مستهدفات الرؤية، وأن هناك مبادرات خاصة تهدف إلى تحسينه في الوزارة والجهات التابعة لها، مشيرًا إلى أن للتميز التشغيلي أثر إيجابي على تكلفة الخدمات واستمراريتها والحفاظ على الأصول والموارد، وعلينا أن نتوقع احتياجات العميل المستقبلية وأن نفي بها قبل أن تُطلَب وهذا الأمر يتحقّق عبر "التميز التشغيلي".

وأضاف أن المملكة لم تشهد في يوم من الأيام نقصا في السلع الرئيسية وهذا نتاج لتوقع الصعوبات وتفاديها قبل أن نقع فيها، وبين أن استراتيجية الأمن الغذائي لا تعني فقط الإنتاج، فهناك سلاسل إمداد، وعلاقات تجارية وثيقة مع دول وشركات، وخزن استراتيجي، وعمليات لوجستية داخل المملكة.

في حين، أوضح وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص في وزارة البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الزغيبي، أن التميز التشغيلي رحلة مستمرة لتطوير التشغيل لدى أي منظمة وهو كذلك يدعم أهداف التحول الوطني، مبينًا أن إنشاء الوزارة لشركة تملكها الحكومة جاء لتسهيل المرحلة الانتقالية نحو خصخصة خدمات القطاع الحكومي.

وكانت فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي الذي نظمته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على مدى 3 أيام تحت شعار "رفع كفاءة تنفيذ العمليات بتوظيف الابتكار بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والقياديين حول العالم، لمناقشة عدد من المواضيع التي تهدف إلى تحقيق التميز التشغيلي في المنشآت المنتجة للمياه ومنشآت الطاقة، والنقل واللوجستية ودور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكارات في التميز التشغيلي للمنشآت، ومناقشة سبل الاستثمار في الأبحاث والابتكار.