السعودية.. مرصد سدير يستعد لرصد هلال رمضان

أعلن مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الرائي عبدالله الخضيري لـ"العربية.نت"، أن دخول شهر رمضان شرعاً لا يُبنى على توقعات أو حسابات فلكية، وإنما على رؤية شرعية تقرها المحكمة العليا ويعلنها ولي الأمر.

وأضاف أن اليوم الجمعة تفيد المعطيات الحسابية أن الاقتران سيحدث الساعة 9:25 صباحا بتوقيت الرياض وستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:36 بينما سيغرب الهلال الساعة 6:53، أما في موقع المرصد الفلكي فستغرب الشمس الساعة 6:13 عند درجة 275 وسيغرب الهلال الساعة 6:29 عند درجة 273 ، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 16 دقيقة تقريبا بارتفاع 3,46 درجة واستطالة 5,2 درجة.

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وأوضح أن ذلك يعني إذا غرب الهلال بعد الشمس وتمت رؤيته الرؤية الشرعية الموصلة يكون اليوم التالي غرة الشهر الجديد.

أما عن مسألة اختيار حوطة سدير، فأوضح أن: "اختيار مدينة حوطة سدير أو سدير لرصد وترائي الأهلة، يعود إلى وجود فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديماً، أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى اتفقوا على موقع يقع جنوب غربي مدينة حوطة سدير، وهو نفس الموقع الذي نقوم بالرصد منه حالياً، كذلك زار فريق علمي متخصص من المركز القومي الفلكي الياباني جامعة المجمعة إبان افتتاح المرصد، وأكدوا على حسن اختيار الموقع الجديد للمرصد الفلكي، كأفضل موقع للترائي".

يذكر أن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير أكمل استعداداته لرصد هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443 والذي دعت إليه المحكمة العليا وقد اعتاد المرصد الفلكي إصدار بيانات ظروف أهلة الشهور من ضمنها هلال شهر رمضان، وتقوم جامعة المجمعة ممثلة في رئيس الجامعة بتسهيل جميع الأمور المتعلقة بالرصد حيث تشارك غالبة المرافق بالجامعة، من وكالة الجامعة ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتقنية المعلومات والعلاقات العامة، والتشغيل والصيانة، ووحدة الأمن الجامعي، بتذليل كافة الأمور المتعلقة بالرصد والوقوف على ما تم إنجازه ومن حيث الاستعداد.

وقد تم التأكد من جاهزية جميع وسائل الرصد من تلسكوبات مختلفة الأحجام والاستخدام، والكاميرات الفلكية، وأدوات تحديد درجات الدائرة الأفقية لضبط موقع درجة غروب الشمس ومعرفة موقع القمر وبعده الزاوي وقت غروب الشمس عمليا ليسهل تحديد الرصد.

وحسب استقراء أجهزة المرصد الخاصة بالأحوال الجوية من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 29 شعبان صحوا بشكل عام والرطوبة أقل من 7% وسرعة الرياح وقت الرصد مابين 13 و17 كم في الساعة شمالية شرقية ودرجة الحرارة ما يقارب 34 درجة تقريبا.