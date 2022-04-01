10 مراصد فلكية في السعودية.. لرصد هلال رمضان الليلة

تلبية لدعوة المحكمة العليا في السعودية، تستعد 10 مراصد فلكية في السعودية، وعشرات المترائين (الذين يرصدون) ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال رمضان 1443.

ومن أبرز تلك المراصد، سدير وتمير ومكة الذي يعد من أقدمها، بالإضافة إلى مراصد أخرى سيتم فيها رصد هلال رمضان، بينها مراصد المدينة المنورة والرياض، والظهران والقصيم وحائل وتبوك وشقراء.

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مرصد سدير

ويعتبر مرصد "سدير" التابع لجامعة المجمعة، من أشهر المراصد السعودية والواقع في حوطة سدير على طريق الملك خالد، واختيرت مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديماً، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية.

مرصد تمير

كذلك من أهم المراصد، مرصد تمير الذي أسس عام 1436هـ، بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد السعودية في رؤية الأهلة، وذلك بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري.

فيما يقع المرصد في منطقة جبلية مرتفعة تتميز بأنها كثيرة الأحجار وقليلة الأتربة مما يسهل عملية الرؤية، والتي تمثل بعدًا مهمًا في عملية التحري. ويقع المرصد على ارتفاع 680م من سطح البحر وعلى ارتفاع 80 مترًا من سطح الأرض. وهو موقع مثالي لإنشاء المرصد.

مرصد مكة

كما يعتبر مرصد مكة أيضاً من أقدم المراصد في السعودية واتخذ في البداية من جبل أبي قبيس مقرًا له وذلك في عهد الملك المؤسس، ومؤخرًا انتقل إلى برج الساعة في مكة المكرمة، ويُعتبر برج الساعة ثالث أطول مبنى في العالم، ويُعرف أيضاً باسم برج مكة وباسم أبراج البيت كذلك.

ويقع على بعد أمتار قليلة من المسجد الحرام، ويبلغ ارتفاعه 601 متر (1,972 قدمًا)، بواقع 120 طابقاً فوق الأرض و3 طوابق تحت الأرض ويحتوي على 96 مصعداً.

صفاء أجواء الترائي

وكان الباحث في شؤون الطقس عبدالعزيز الحصيني، توقع أن تكون الأجواء مناسبة مساء اليوم الجمعة، في مكان ترائي هلال شهر رمضان المبارك في مرصدي سدير وشقراء، فقال "رغم أن الهلال إضاءته خافتة وعمره صغير وفترة مكوثه قصيرة، لكن من خلال تجارب الشهود في السنوات الماضية فمن المرجح أن يكون السبت 2 إبريل هو أول أيام رمضان 1443".

تحري هلال رمضان 1443

يذكر أن المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان 1443 مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 1 / 4 /2022.

ودعت المحكمة العليا من يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما، عبرت عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البرِّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.