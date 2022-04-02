السعودية: نرحب بهدنة اليمن ونثمن جهود المبعوث الأممي

بعد الإعلان مساء أمس عن هدنة في اليمن لمدة شهرين، عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ببدء تلك الهدنة التي سيتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية في الداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية.

كما أعربت في بيان اليوم السبت، عن ترحيبها ودعمها لإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقبول الهدنة، بحسب ما نقلت وكالة "واس" الرسمية.

مادة اعلانية

إلى ذلك ثمنت جهود المبعوث الأممي، التي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية بغية الوصول إلى حل سياسي شامل، والمعلنة في شهر مارس 2021.

"ممكن تجديدها"

وكان غروندبرغ، أعلن مساء أمس أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا رداً إيجابياً على هدنة لمدة شهرين تبدأ السبت، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيراً إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف.

كما أوضح أن الأطراف وافقوا أيضاً على دخول سفن وقود إلى ميناء الحديدة وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفاً من وإلى مطار صنعاء، فضلا عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.

فيما رحب أمس كل من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الحكومة اليمنية بتلك الهدنة.

وفي وقت سابق أيضا أعرب التحالف عن ترحيبه بوقف النار هذا برعاية الأمم المتحدة لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين اليمنيين وتحقيق السلام الشامل.

أتت تلك الهدنة بالتزامن مع انطلاق مشاورات يمنية يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون، تستمر أسبوعا.

ويشارك في تلك المحادثات التي تتناول محاور عسكرية وسياسية وإنسانية، المبعوث الأممي، فضلا عن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ.