فرش 25 ألف سجادة جديدة في المسجد الحرام

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بفرش 25 ألف سجادة بالمسجد الحرام، من السجاد الجديد الفاخر لاستقبال المصلين والزائرين في شهر رمضان المبارك 1443هـ.

وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر أحمد ودعاني، أن السجاد الجديد يُعد من السجاد السعودي الأخضر الفاخر ذي الجودة العالية، وتم فرش 25 ألف سجادة منه ليؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة.

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كما أوضح أن هذه الخدمات والجهود تأتي بمتابعة وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية الأستاذ محمد الجابري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.