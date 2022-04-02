فيديو يثير غضباً بين سعوديين.. رضيع خرج يحبو وسط الشارع

في مشهد أثار غضبا واستهجانا واسعاً على مواقع التواصل بين عدد من السعوديين، رصدت كاميرا مراقبة في أحد الشوارع في المملكة، طفلا رضيعا تسلل وحيدا من منزل أهله، ليحبو وسط الشارع

فيما بدا أحد الأشخاص ينزل من سيارته، ويحمله، قبل أن تدهسه إحدى السيارات.

لحظات مرعبة وثقتها كاميرات المراقبة لخروج طفل رضيع دون علمه أهله، وهو يحبو ونجاته من حادث وشيك. pic.twitter.com/D0AgpfkhVc — موسى مدهس💎 (@mmmnnn17) April 1, 2022

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كما وثق الفيديو الذي انتشر بين السعوديين على تويتر، الشخص الذي حمل الرضيع يتجه لمنزل أسرته كي يعيده,

فيما عبر العديد من المغردين عن صدمتهم من خروج طفل بهذا العمر إلى الشارع دون علم أسرته، مؤكدين ان العائلة مسؤولة عن سلامة الصغير، وعن وجوب عدم فتح أبواب المنزل دون مراقبة.

كما شن آخرون موجة انتقادات، معبرين عن استيائهم من هذا الإهمال غير المسبوق، وفق تعبيرهم، مؤكدين أن "سيناريو الدهس" ربما كان أبسط المآسي المتوقعة لهذه الحادثة، ناهيك عن الخطف أو نهش كلاب شاردة للصغير !