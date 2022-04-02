.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هل الدراما السعودية في أزمة؟

  • الخط
الندوة الدراما

هل الدراما السعودية في أزمة؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يناقش برنامج "الندوة" على شاشة العربية، وضع الدراما السعودية على الخريطة العربية.

الفنان السعودي الدكتور راشد الشمراني يرى أن الدراما السعودية سجلت قفزات جيدة رغم العوائق التي اعترضت مسيرتها.

ولفت إلى أن طريق الدراما ليس دائما مفروشا بالورود لكنه مختلف عما سبقه، لأن الدراما السعودية قامت على اجتهادات شخصية في الماضي.

في المقابل، اعتبر الناقد والسيناريست السعودي فهد الأسطا، أن الدراما السعودية تعيش بالفعل أزمة على جميع الصعد، والمنتجون السعوديون يفضلون تحويل نصوص كتبها مؤلفون غير سعوديين إلى دراما محلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تستطيع الحكومة المغربية محاربة الغلاء في شهر رمضان؟ هل تستطيع الحكومة المغربية محاربة الغلاء في شهر رمضان؟
اكتشف المزيد