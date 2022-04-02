هل الدراما السعودية في أزمة؟

يناقش برنامج "الندوة" على شاشة العربية، وضع الدراما السعودية على الخريطة العربية.
الفنان السعودي الدكتور راشد الشمراني يرى أن الدراما السعودية سجلت قفزات جيدة رغم العوائق التي اعترضت مسيرتها.
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ولفت إلى أن طريق الدراما ليس دائما مفروشا بالورود لكنه مختلف عما سبقه، لأن الدراما السعودية قامت على اجتهادات شخصية في الماضي.
في المقابل، اعتبر الناقد والسيناريست السعودي فهد الأسطا، أن الدراما السعودية تعيش بالفعل أزمة على جميع الصعد، والمنتجون السعوديون يفضلون تحويل نصوص كتبها مؤلفون غير سعوديين إلى دراما محلية.
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