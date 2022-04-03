توزيع 20 طنا من التمور على سفر إفطار المسجد الحرام والمسجد النبوي

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع 20 طنا من التمور لليوم الأول من شهر رمضان على سفر الإفطار بالمسجد الحرام.

وأفاد مدير وحدة السفر الأستاذ إبراهيم الحجيلي بأنه تم منح ألفي تصريح لعشرين ألف سفرة وتم الإشراف على عملية ترتيب وتنظيم السفر .

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وأضاف بأنه تم توزيع 20 طنا من التمور على قاصدي بيت الله الحرام منزوعة النواة وذلك لضمان نظافة المسجد الحرام.

وتأتي هذه الجهود وفق توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.