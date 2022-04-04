السعودية: القبض على متسولة جمعت 117 ألف ريال سعودي
ضبطت السيدة المتحدرة من إحدى الدول الآسيوية وبحوزتها عملات أجنبية ومصوغات ذهبية أيضاً
ألقت الجهات الأمنية في مكة المكرمة القبض على سيدة من إحدى الدول الآسيوية مارست التسول وتمكنت من جمع ما يقارب من 117 ألف ريال، بالإضافة إلى عدد من العملات الأجنبية ومصوغات ذهبية.
ودعت وزارة الداخلية السعودية جميع السكان إلى الإبلاغ عن أي حالة تسول من خلال الاتصال على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق السعودية.
يشار إلى أن الأمن العام كان قد أعلن أن الجهات الأمنية المختصة ستقوم بالقبض على كل من يمارس التسول، وإحالته للجهات المختصة مطالباً المواطنين والمقيمين بتوجيه صدقاتهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين وعدم التشجيع على امتهان التسول.
بدوره، أكد العميد سامي الشويرخ أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على من يُقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت. وعقوبة هذه الجرائم هي السجن لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، بالإضافة إلى الإبعاد عن السعودية لكل من عوقب بموجب نظام مكافحة التسول من غير السعوديين وذلك بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للسعودية.
يذكر أن الجهات الأمنية بالأمن العام في مختلف مناطق السعودية ضبطت 3719 متسولاً خلال الفترة من 19 / 8 / 1443هـ وحتى 27 / 8 / 1443هـ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المبالغ المضبوطة للجهات المختصة.
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