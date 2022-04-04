بين التراجيديا والكوميديا.. من يكسب الرهان في الدراما السعودية؟ 

يشكل شهر رمضــان تنافسا دراميا غير عادي في جل الأعمال الدرامية العربية، إذ يعكف صناع الأعمال على العمل الدؤوب لفترة تستمر الى عام كامل، من أجل ظهور أعمالهم بالشكل الذي يرضي المشاهد، ومن ثم تقطف هذه الثمار بنهاية الماراثون الرمضاني بالفوز بأفضلية الأعمال من ناحية المحتوى والإخراج والحبكة الدرامية، التي تشفع لصناع الأعمال الخليجية بنيل الرضى.

وتأتي من أبرز مقومات المشاهدات العالية ظهور العمل من خلال "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرجح البعض أن عرض المسلسل في وقت الذروة يسهم في نسبة المشاهدات العالية، إلا أن العاصوف خرج من الفترة الذهبية ليتم عرضة في الساعة الـ 10 مساء.

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مسلسل العاصوف

يأتي في مقدمة الأعمال السعودية مسلسل "العاصوف" في جزئه الثالث الذي يعرض هذا العام بعد غياب دام عامين، وهو عمل درامي تراجيدي، انتظره محبو الدراما، ويوثق حقبة المجتمع السعودي في سبعينيات القرن الماضي مرورا بالثمانيات، وصولاً إلى المرحلة الثالثة التي تروي أحداث جوهرية من العام 1988 – 1998، وصعد المسلسل للترند السعودي بالتزامن مع عرض أول حلقتين، ومع حجم الانتظار الذي استمر عامين من المنتظر أن يحقق العاصوف نسبة مشاهدات عالية عطفاً على الأحداث التي صاحبت الجزئين الأول والثاني.

سكة سفر

قصة مغامرات يومية لثلاثة أشقاء لا تنته من الكوميديا تعرض على مسلسل "سكة سفر"، ويرث الأشقاء بعد رحيل والدهم محطة بنزين، وفندق في صحراء قاحلة وسوبر ماركت، ويستعرض العمل كل يوم قصة جديدة من خلال استقبال ضيف ليعيش الأشقاء معه أحداثا وقصصا غريبة بمزيج من الترفيه، ويقدم العمل سعد عبد العزيز وصالح أبو عمره، محمد الشهري، ويعرض بالفترة الذهبية، ويأمل صناعه أن يكسب الرهان من خلال تقديم المحتوى الكوميدي بطريقة عصرية وحديثة.

ستديو 22

ويواصل ستديو 22 في الجزء الثاني عرض مشواره، بعد أن تمكن من تحقيق نسبة مشاهدات عالية في جزئه الأول، وتميز هذا العام بمقدمة تصويرية تبرز معالم منطقة بوليفارد رياض سيتي، التي أضافت روحا من الشغف لدى المشاهد، ويستعرض العمل بحلقاته الكوميدية يوميات موظفي القناة مع مديرهم الجديد، بعد أن تمكنت القناة من تجاوز الأزمة المالية، وبدأت بتحقيق الشهرة من خلال الاستديو. والمسلسل بطولة حبيب الحبيب وماجد مطرب، وعبد العزيز النصار، وخالد المظفر، وتغريد الهويش، وخالد الفراج، وهبة حسين وغيرهم، ومن إخراج محمد دحام الشمري وإشراف خلف الحربي.

منهو ولدنا

بفكرة متجددة استحدث مسلسل "منهو ولدنا" عملا شبابيا متكاملا من خلال فكرة درامية تقع بين شابين: غني وفقير، يتبادلان الأدوار في تصحيح الخطأ الذي وقع في الماضي أثناء ولادتهما ليأخذ كل منهما مكان الآخر بعد مضي 30 عاما، ويعيش كل منهم في بيئة متناقضة تمامآ، ويقدم جزء من العمل جانبا تراجيديا، والآخر جانبا كوميديا، حيث يسلط الضوء على تعايش مجتمعين نقيضين بين الثراء الفاحش والفقر، ويخوض بطولة العمل فايز بن جريس، وإبراهيم الحجاج، وخالد الفراج، وهند محمد، وريم العلي، وغيرهم.

شباب البومب

ويعود النجم فيصل العيسى بالجزء العاشر من مسلسل "شباب البومب" بعد أن حقق أرقاما قياسية في نسبة المشاهدات، إذ يعرض حلقات يومية منفصلة بطابع اجتماعي كوميدي هادف، ويشارك معه أيضا مجموعة من الشباب من مشاهير مواقع التواصل، والعمل من إخراج سمير عارف.

ومن خلال صراعات اجتماعية يقدم مسلسل "الزاهرية" عملا مختلفا يتناول حقبة زمنية من العام 1978 في قرية الزاهرية بالقصيم، ويقدم العمل صراعات اجتماعية مع بداية النهضة العمرانية وما رافقها من تطور، وبلغت مدة تصويره 50 يوما، ويحاكي العمل حقبة الثمانينات بعمل تراجيدي، ويشارك في البطولة عبد الإله السناني، وخالد صقر، وسناء بكر يونس، وأضوى الفهد، وعبد العزيز المبدل، وعهود السامر وغيرهم.