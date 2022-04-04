رئاسة الحرمين تفتح 100 باب لتسهيل دخول وخروج المعتمرين بالمسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح أكثر من 100 باب لتسهيل دخول وخروج المعتمرين و المصلين من وإلى المسجد الحرام.

وتفصيلاً، ذكرت الرئاسة عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه تم فتح هذه الأبواب لتفادي الازدحام وحالات الاختناق وذلك بالتنسيق معالجات الأمنية بالمسجد الحرام، كما تقوم الإدارة بالمساهمة في تحقيق الانسيابية في حركة المرتادين دخولاً وخروجاً عبر هذه الأبواب.