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سفارة المملكة باليابان: لا إصابات بين السعوديين جراء زلزال تشيبا

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أرشيفية

سفارة المملكة باليابان: لا إصابات بين السعوديين جراء زلزال تشيبا

وطالبت السفارة المواطنين بالتواصل مع "شؤون السعوديين " في حال حدوث أي طارئ

العربية .نت - مريم الجابر 

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أكدت سفارة المملكة في اليابان، اليوم (الاثنين)، متابعتها لآثار الزلزال الذي هز محافظة تشيبا بقوة 4.7 درجة.

وأوضحت أن كافة المواطنين المتواجدين هناك سالمون، مهيبة بهم التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وطالبت السفارة المواطنين بالتواصل مع شؤون السعوديين على الرقم 09055833862 أو 0335895242، في حال حدوث أي طارئ.

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