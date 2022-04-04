طالب ابتدائي سعودي يفاجئ معلميه برسمة تحكي قصة بتر إصبعه

في حصة "التربية الفنية" طلب المعلم من الطلاب إطلاق العنان لخيالهم ورسم ما يجول بأفكارهم، ولم يكن يدر بخلد المعلم أن الطالب صالح ذي الـ 12 ربيعا، سيرسم يده بإصبعه المبتورة التي فقدها وهو في عمر العامين.



الرسم صالح

وقال والد الطفل، عواد البلوي، إنه فخور بطفله صالح، والذي نجح في تجاوز أزمة بتر إحدى أصابع يده، وفاجأ معلميه في مدرسة رياض الصالحين بتبوك، برسمته التي تجسد قصة إصبعه المبتورة.

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وأضاف البلوي أن البتر حدث والطفل يبلغ من العمر عامين، ووقعت الحادثة أثناء عزاء جدته، حيث كان المنزل مزدحما، وانغلق باب من الحديد على إصبع صالح عدة مرات، وقرر الأطباء بترها.

واختتم الأب قائلا إن صالح تجاوز الأزمة، وأصبح الجميع يتفاخر به وواصل نجاحاته.