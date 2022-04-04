في شهر رمضان.. مدينة سعودية تبدأ الإفطار وأخرى تقيم صلاة العشاء
الدكتور عبدالله المسند: الصائمون في منفذ أم الزمول جنوب شرق الربع الخالي، أول الناس فطراً في السعودية
في "أم الزمول" يصلون العشاء في الوقت الذي يصلي فيه أهل "راس الشيخ حميد" المغرب.
بهذه العبارة أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إن الصائمين في منفذ أم الزمول جنوب شرق الربع الخالي، أول الناس فطراً في السعودية الساعة 05:34م.
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وأضاف "المسند"، عبر حسابه في تويتر، مساء اليوم الاثنين: مقابل آخر الناس في شبه جزيرة راس الشيخ حميد 07:01م، شمال غرب السعودية.
وأشار إلى أن بينهما 2200 كم أفقياً، بفارق يبلغ نحو 01:27.
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