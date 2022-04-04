نجل خالد سامي يكشف جديد حالة والده الصحية
تركي: متعب إنك تتكلم لمدة تقارب السنة مع شخص تحبه بدون ماتسمع رد
نشر نجل الفنان خالد سامي "تركي"، صورة جديدة لوالده على السرير الأبيض، داعياً له بالشفاء بسبب شعوره بالتعب لعدم رده عليه.
وقال تركي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "يالله قد إيش متعب إنك تتكلم لمدة تقارب السنة مع شخص تحبه بدون ماتسمع رد، الله يهونها علينا ويقوم أبوي بالسلامة يارب"، فيما ظهر في الصورة تركي يضع يده على يد والده.
وكان نجل خالد سامي توعد في تصريحات سابقة مروجي الشائعات عن وفاة والده، قائلا:"الأشخاص اللي ينشرون الإشاعات تمّ تصوير كلامهم جميعًا ورفعه للنيابة العامة، نشر الإشاعات شيء غير مقبول".
يشار إلى أن صحة خالد سامي لا تزال محل اهتمام عدد من محبيه الذين يتساءلون باستمرار عن تطوراتها ويحاولون الاطمئنان عليه، خاصة بعد أن كانت قد تدهورت مؤخراً، مما تسبب في توقف قلبه مرتين ودخوله العناية المركزة.
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