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وزير الثقافة السعودي: شراكة سعودية هندية في السينما

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الأمير بدر مشاركاً احد نجوم بوليوود
من الصور التي شاركها وزير الثقافة السعودي

وزير الثقافة السعودي: شراكة سعودية هندية في السينما

الأمير بدر آل فرحان التقى أبرز نجوم بوليوود وشارك الصور على "تويتر"

العربية.نت - نادية الفواز

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شارك وزير الثقافة السعودي الأمير بدر آل فرحان في "تويتر" بصورٍ لنجوم بوليوود "شاروخان"، و"سلمان خان"، و"أكشاي كومار" و"سيف علي خان"، معلقاً: "لقاءات مثمرة مع نجوم بوليوود، استكشفنا خلالها العديد من فرص الشراكة بين السينما السعودية والهندية".

خلال لقاء الأمير بدر مع أحد نجوم بوليوود
خلال لقاء الأمير بدر مع أحد نجوم بوليوود

وحققت الأفلام الهندية نجاحاً كبيراً في السعودية، واكتسب نجوم بوليوود قاعدة جماهيرية ضخمة في الشرق الأوسط.

وشارك الأمير "بدر" على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً مع كبار نجوم بوليوود، وعلق قائلاً: "كان من الرائع مقابلة أعضاء مجتمع الأفلام الهندي المزدهر بما في ذلك نجوم بوليوود شاروخان، سلمان خان، أكشاي كومار وسيف علي خان، واستكشاف فرص الشراكة معاً"

مع نجوم بوليوود
مع نجوم بوليوود



كما استضاف "شاروخان" مؤخراً رئيس مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية، محمد التركي، في منزله بمدينة مومباي، وأيضا شارك "التركي" الاستضافة على إنستغرام بعنوان: "تحيات رمضان من الهند مع أخي شاروخان".

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