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فلكية جدة ترصد هلال رمضان قرب الثريا اليوم

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هلال رمضان
هلال رمضان

فلكية جدة ترصد هلال رمضان قرب الثريا اليوم

الثريا لن تكون مُشاهَدة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

العربية.نت - مريم الجابر 

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يُرصَد بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس، اليوم الاثنين، ومع بداية الليل مرور هلال رمضان قرب عنقود نجوم الثريا الذي يُعرَف أيضا باسم الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر والثريا سيكونان بالأفق الغربي، وسيكون العنقود إلى أعلى يمين القمر بالنسبة للراصد، مبيناً أن الثريا لن تكون مُشاهَدة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

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ونوّه إلى أنه يمكن رؤية الثريا بسهولة عبر المنظار، مشيراً إلى أن عنقود الثريا يتكون من نجوم يافعة تشكلت قبل 100 مليون سنة من انهيار سحابة غازية بين النجوم.

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