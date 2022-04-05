أمن الدولة: التبرع للمجهولين يزيد احتمالية تمويل الإرهاب

حذرت رئاسة أمن الدولة في السعودية من التبرع للجهات غير المصرح بها، مشيرة إلى أن التبرع للمجهولين يزيد من احتمالية تمويل الإرهاب.

وأضافت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى المجهولين أنهم "قد يكونون أخطر مما تظنون، فاجعلوا تبرعاتكم عبر الجهات المصرح لها".

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كذلك، نشرت الرئاسة مقطعاً تصويرياً يبين خداع بعض المتسولين للحصول على الأموال، حيث بينت وجود شخص ينتحل صفة منتقبة للخداع وحوله أطفال يستغلهم في أعماله غير المشروعة.

وأصدر الأمن العام، بياناً قال فيه إن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

قد يكونون أخطر مما تظنون؛ فاجعلوا تبرعاتكم عبر الجهات المصرح لها. pic.twitter.com/vdPR8B9RPl — رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) April 4, 2022

منصة "إحسان"

كما، حض بيان الأمن العام، على التبرع عبر الوسائل النظامية، حيث أطلقت المملكة العام الماضي، منصة "إحسان" الإلكترونية التي تتيح للراغبين التبرع عبر تطبيق المنصة على الهواتف الذكية واختيار الفئة أو الحالة التي يريدونها.

يذكر أن نظام مكافحة التسول الذي بدأ العمل به في يناير الماضي، يتضمن عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً، على كل من يُقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت.