بـ5 لغات.. الوكالة المساعدة تقدم خدماتها في المسجد الحرام

تقدم الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية، خلال شهر رمضان الخدمات لقاصدات البيت الحرام بعدة لغات منها "الإنجليزية، الفرنسية، الأوردية، التركية، الأوزبكية".

وقالت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية دلال بنت عبد العزيز فلاته، إن "منسوبات إدارتها مؤهلات لتقديم هذه المبادرة الهادفة إضافة إلى تأهيلهن لتقديم حزمة من المبادرات خلال هذا الموسم العظيم، منها ما يفيد عاملات المسجد الحرام، والجزء الآخر مخصص للقاصدات غير الناطقات باللغة العربية".

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يشار إلى أن إدارة اللغات والترجمة خصصت زيًّا موحدًا للمترجمات داخل الأروقة والمصليات النسائية؛ حيث يسهم بشكل كبير في التعرف عليهن لتتوجه القاصدة إليهن مباشرة دون عناء، خصوصًا في أوقات الازدحام.

ورفعت شكرها إلى الوكيل المساعد للغات والترجمة ديما بنت سالم بالسليم، على دعمها واحتوائها لمثل هذه المبادرات الهادفة، كما قدمت الشكر لمساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، على ما توليه من رعاية واهتمام كبيرين بمنظومة الخدمات النسائية التي تأتي مترجمة لتوجيهات الرئيس العام في ضرورة تجويد كافة الخدمات لإيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.