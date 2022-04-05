مشهد مروع.. سيارة تطير من فوق جسر في الرياض

في مشهد مرعب، وثقت كاميرا مثبتة في سيارة لحظة سقوط مركبة من أعلى جسر في الرياض، بعد اختراقها الحاجز الحديدي، فقد تطاير زجاج السيارة وتناثر على الأرض بعد اصطدامها بالحاجز الحديدي.
جاء تعليق مرور منطقة الرياض، بأنه باشر حادثًا مروريًا بسقوط مركبة من جسر على طريق الدائري الشرقي، نتج عنه إصابة قائدها بإصابات متوسطة، وجارٍ استكمال التحقيق والاستدلال للحادث.
وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي المقطع المرعب كما سماه البعض، ونصح البعض بتركيب الكاميرات في السيارات، لأن كثير من وقائع الحوادث المرورية والجنائية، لا يفك رموزها إلا بمثل هذه الكاميرات.
فيما طالب البعض الجهة المسئولة عن هذا الكوبري إعادة النظر في الحواجز الجانبية، بحيث تتحمل أي ارتطام وتمنع سقوط السيارات حال وقوع أي حادث.
-
لأول مرة منذ عامين.. لا وفيات بكورونا خلال 24 ساعة بالسعوديةلأول مرة منذ 30 مارس 2020، تمر 24 ساعة دون تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، ليبقى مجموع الوفيات 9050.فيما أعلنت وزارة ... السعودية
-
هيئة الغذاء والدواء السعودية: توخوا الحذر عند شراء السواكأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية أن أعواد السواك هي الأجزاء المخصصة من جذور أو سيقان أو أغصان النباتات أو الأشجار والتي تُستخدم بغرض تنظيف وتعطير ... السعودية
-
صور.. تعرف على قصة أم شاكر أشهر صانعة خبز في عسيرتميزت بخلطتها السرية في صنع الخبز، فما أن تسير في شارع الفن بمنطقة عسير حتى تشم رائحة خبز "أم شاكر" فهي أشهر طاهية أكلات شعبية ومعجنات في المنطقة، حيث ... السعودية