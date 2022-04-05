مشهد مروع.. سيارة تطير من فوق جسر في الرياض

في مشهد مرعب، وثقت كاميرا مثبتة في سيارة لحظة سقوط مركبة من أعلى جسر في الرياض، بعد اختراقها الحاجز الحديدي، فقد تطاير زجاج السيارة وتناثر على الأرض بعد اصطدامها بالحاجز الحديدي.

جاء تعليق مرور منطقة الرياض، بأنه باشر حادثًا مروريًا بسقوط مركبة من جسر على طريق الدائري الشرقي، نتج عنه إصابة قائدها بإصابات متوسطة، وجارٍ استكمال التحقيق والاستدلال للحادث.

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وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي المقطع المرعب كما سماه البعض، ونصح البعض بتركيب الكاميرات في السيارات، لأن كثير من وقائع الحوادث المرورية والجنائية، لا يفك رموزها إلا بمثل هذه الكاميرات.

فيما طالب البعض الجهة المسئولة عن هذا الكوبري إعادة النظر في الحواجز الجانبية، بحيث تتحمل أي ارتطام وتمنع سقوط السيارات حال وقوع أي حادث.