لأول مرة منذ عامين.. لا وفيات بكورونا خلال 24 ساعة بالسعودية

لأول مرة منذ 30 مارس 2020، تمر 24 ساعة دون تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، ليبقى مجموع الوفيات 9050.

فيما أعلنت وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني الثلاثاء تسجيل 116 إصابة جديدة، بارتفاع 12 حالة عن اليوم السابق. إلا أن الإصابات تبقى في مستوياتها المنخفضة التي بدأت منذ 19 يناير 2022.

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كما بينت تواصل ارتفاع حالات التعافي من الفيروس، حيث شهدت الساعات الـ24 الماضية شفاء 298 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 735699 من أصل 751296 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.

"على مشارف انتهاء الجائحة"

يذكر أن متحدث وزارة الصحة محمد العبد العالي كان أعلن في 6 مارس الفائت أن الإصابات المؤكدة بكورونا في السعودية انخفضت بنسبة 95% فيما انخفضت الإصابات الحرجة بنسبة 62%. وقال: "نحن على مشارف انتهاء جائحة كورونا".

فيما كان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح يوم 5 مارس الفائت أنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا اعتباراً من تاريخه.