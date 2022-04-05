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هيئة الغذاء والدواء السعودية: توخوا الحذر عند شراء السواك

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هيئة الغذاء والدواء السعودية: توخوا الحذر عند شراء السواك

العربية.نت - مريم الجابر

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية أن أعواد السواك هي الأجزاء المخصصة من جذور أو سيقان أو أغصان النباتات أو الأشجار والتي تُستخدم بغرض تنظيف وتعطير وحماية الفم والأسنان، مبينة أن أشهر هذه النباتات والأشجار التي يؤخذ منها السواك هي الأراك والنيم والبشام.

ونصحت الهيئة على حسابها في تويتر الثلاثاء بتوخي الحذر عند شراء منتج السواك، مشددة على ضرورة الابتعاد عن المصادر المجهولة لأنها قد تكون ملوثة أو أنها من جذور أشجار غير صالحة للاستخدام أو متعفنة أو قد يتم نقعها بمواد مجهولة لتعطي طعماً لاذعاً.

كما نوهت بأهمية شراء السواك المغلف بطريقة التفريغ الهوائي وفي حافظة معقمة ومغلقة جيداً مدوناً عليها تاريخ الصلاحية للحفاظ عليه من التعرض لمصادر التلوث.

وأكدت أهمية النظافة والغسل الجيد قبل الاستخدام بقص شعيرات السواك في كل مرة يتم استخدامه فيها، وتجنب وضعه في الجيب مكشوفاً ومعرضاً للأوساخ.

إلى ذلك حذرت من شراء المنتجات ذات الادعاءات الطبية، مثل استخدام السواك كعلاج لتسوس الأسنان أو أمراض اللثة، لأنه يُعد وسيلة تنظيف ووقاية فقط.

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