فيديو قاس.. سائق متهور يصدم 11 سيارة في الرياض

راج فيديو لمواطن سعودي متهور ظهر عاكسًا السير في أحد الطرق العامة في الرياض، وتسبب في تصادم 11 مركبة، مع محاولات رجال الأمن والمتواجدين في الموقع لإيقافة لكن كل المحاولات فشلت، وقام المتواجدون في موقع الحادث، بتكسير زجاج السيارة من أجل إخراج قائدها منها، باستخدام العصي وغيرها، لكنه واصل الاصطدام المباشر بالسيارات المتوقفة.

حاول الهرب

في التفاصيل، صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن مرور مدينة الرياض قبض على قائد مركبة، وهو مواطن ظهر في مقطع فيديو، عاكسًا السير في أحد الطرق العامة، ما تسبب في تضرر (11) مركبة إثر اصطدام مركبته عمدًا بها، وتعريض مستخدمي الطريق للخطر في أثناء محاولته الهرب.

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وتبيَّن من إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.

القبض على المتهم والتحقي مع رجلي أمن

بعد ساعات من تصريح المتحدث، جاء ببيان إلحاقي، أكد فيه، قيـام مـرور مدينة الرياض بالقبض علـى قائد مركبـة عكـس السـير الذي تسبب في صدم وتضـرر (11) مركبـة.

كما صـدر توجيه بالتحقيـق مـع رجلـي أمـن باشـرا الحـادث، ومحاكمتهمـا، لعـدم استخدام صلاحيتهمـا الممنوحة لهما بإيقاف الجانـي بمـا يقتضيـه الموقـف بإطلاق النـار علـى إطـارات مركبتـه لحمايـة الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصـور ومحاسبة المقصرين.