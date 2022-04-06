شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص حاول سرقة مسنة

قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصين ظهر أحدهما في مقطع فيديو يترصد لامرأة أمام أحد المحال التجارية والاعتداء عليها محاولًا سرقة حقيبتها، ما أدى لسقوطها والهرب في مركبة من دون لوحات بمدينة الرياض، وهما مواطنان تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
يذكر أن كاميرا مراقبة في حي الشفاء بمدينة الرياض كانت وثقت لحظة تعرض سيدة مسنة لمحاولة سرقة من شاب كان يترصد لها.
"امرأة مسنة تمشي بصعوبة" ، آمنة مطمئنة كاد أن يتوقف قلبها من الصدمة وتتكسر عظامها بسبب من لا يخاف الله ، عسى يده تنشل.— هيا الـ شعيل (@HAYAABDULLAH_SH) March 31, 2022
نعلم أن أبطال الأمن سيأتون به ولكن ليتها تقطع يده ليكون عبرة لغيره من الذين يمشمون في الأرض فسادا. #ليله_الجمعه pic.twitter.com/hSjsIOB3gj
في التفاصيل أظهر الفيديو، الذي يعود لتاريخ 2022/3/25، امرأة تجلس أمام محل ليلاً على ما يبدو للاستراحة، فيما كان شاب يرتدي "كمامة" يترصد لها ويتحدث بالجوال.
وفور نهوضها، ركض نحوها وحاول سرقة حقيبتها، إلا أنها تشبثت بها لتسقط أرضاً، ففرّ الشاب هارباً في سيارة كانت بانتظاره.
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