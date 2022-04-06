في رمضان.. 20 ألف نسخة من المصحف الشريف للمسجد الحرام

وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلا في الإدارة العامة للمصاحف الأرفف والدواليب، طبعات جديدة للمصحف الشريف في متناول قاصدي بيت الله الحرام، والتي بلغ عددها (20) ألف نسخة تزامناً مع التدفق المستمر للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام في شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي الذبياني، أن الإدارة قامت أيضاً بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القران الكريم بعدة لغات أهمها ( الإنجليزية والأوردية،والإندونيسية)، والمصحف الشريف بالحجم الكبير حيث وُزَّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.
كما بين أن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها، وكذلك التفاسير الميسرة مستمرة تيسيراً لقاصدي بيت الله الحرام واستثماراً لأوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.
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