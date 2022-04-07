الخارجية السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عودة سفيرها إلى لبنان.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إنه "استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة".

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وأكدت السعودية على "أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، ويحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه".

وبالتزامن، أعلنت الكويت أيضاً عن عودة سفيرها إلى لبنان.

وأبلغ سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي، الخميس، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قرار الحكومة الكويتية بعودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع.

ونقلت رئاسة الوزراء اللبنانية عن ميقاتي تأكيده "أن ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تزداد رسوخاً مع الأيام".

وأكدت الخارجية الكويتية عودة سفيرها إلى لبنان بعد "التزام قطعه رئيس الوزراء اللبناني بوقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي".